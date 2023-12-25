Жегульский Василий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульский Василий Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Жегульский Анисим Васильев

Мать: Жегульская Настасья Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Жегульский Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Жегульская Меланья Родионовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Жегульский Егор Васильевич

Мать ребёнка: Жегульская Меланья Родионовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Жегульский Никита Васильевич

Мать ребёнка: Жегульская Меланья Родионовна

Смерть
Неизвестно
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