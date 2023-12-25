Жегульский Василий Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Жегульский Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Жегульская Меланья Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Жегульский Егор Васильевич
Мать ребёнка: Жегульская Меланья Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Сын: Жегульский Никита Васильевич
Мать ребёнка: Жегульская Меланья Родионовна
Смерть
Неизвестно