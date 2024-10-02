Muhß Johann Detloff
Место рожденияHolstein, Dänemark
Дата рождения1759
Дата смерти17.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Muhß Hans
Бракосочетание
23.10.1778
Рождение ребёнка
19.05.1781
Мать ребёнка: Muhß (Schroeder) Anna Wipca
Бракосочетание
1782
Жена: Muhß (Baic) Rosina
Рождение ребёнка
22.01.1784
Сын: Muhß Johann Joachim
Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Muhß Georg Friedrich
Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina
Рождение ребёнка
17.03.1804
Сын: Muhß Johann Jacob
Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Muhß Johann Jacob
Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Muhß Johann Gottlieb
Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina
Смерть
17.11.1840