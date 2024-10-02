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Muhß Johann Detloff

Место рождения

Holstein, Dänemark

Дата рождения

1759

Дата смерти

17.11.1840

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

1725 г.р.

Жена

Дети

1781 г.р.
1784 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
1804 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Muhß Hans

Мать: Muhß (Schmidt) Anna Regina Elisabeth

Бракосочетание
23.10.1778

Жена: Muhß (Schroeder) Anna Wipca

Рождение ребёнка
19.05.1781

Сын: Muhß Johann Martin Jacob

Мать ребёнка: Muhß (Schroeder) Anna Wipca

Бракосочетание
1782

Жена: Muhß (Baic) Rosina

Рождение ребёнка
22.01.1784

Сын: Muhß Johann Joachim

Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Muhß Georg Friedrich

Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina

Рождение ребёнка
17.03.1804

Сын: Muhß Johann Jacob

Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Muhß Johann Jacob

Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Muhß Johann Gottlieb

Мать ребёнка: Muhß (Baic) Rosina

Смерть
17.11.1840

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