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Muhß (Schmidt) Anna Regina Elisabeth

Место рождения

Neu Isenburg, Offenbach, Hessen

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Schmidt ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Poppe/Pope (Muhß) Magdalene Dorothea

Отец ребёнка: Muhß Hans

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muhß Hans

Рождение ребёнка
1755

Сын: Muhß Johann Nicolaus

Отец ребёнка: Muhß Hans

Рождение ребёнка
1755

Сын: Muhß Joachim Heinrich

Отец ребёнка: Muhß Hans

Рождение ребёнка
1759

Сын: Muhß Johann Detloff

Отец ребёнка: Muhß Hans

Рождение ребёнка
1760

Сын: Muhß Johann Peter

Отец ребёнка: Muhß Hans

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Muhß) Anna Christine

Отец ребёнка: Muhß Hans

Смерть
Неизвестно

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