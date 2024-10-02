Muhß (Schmidt) Anna Regina Elisabeth
Место рожденияNeu Isenburg, Offenbach, Hessen
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Schmidt ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Poppe/Pope (Muhß) Magdalene Dorothea
Отец ребёнка: Muhß Hans
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muhß Hans
Рождение ребёнка
1755
Сын: Muhß Johann Nicolaus
Отец ребёнка: Muhß Hans
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Muhß Hans
Рождение ребёнка
1759
Сын: Muhß Johann Detloff
Отец ребёнка: Muhß Hans
Рождение ребёнка
1760
Сын: Muhß Johann Peter
Отец ребёнка: Muhß Hans
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Muhß) Anna Christine
Отец ребёнка: Muhß Hans
Смерть
Неизвестно