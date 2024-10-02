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Muhß (Baic) Rosina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1759 г.р.

Дети

1784 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
1804 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Baic ?

Мать: Baic ?

Бракосочетание
1782

Муж: Muhß Johann Detloff

Рождение ребёнка
22.01.1784

Сын: Muhß Johann Joachim

Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Muhß Georg Friedrich

Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff

Рождение ребёнка
17.03.1804

Сын: Muhß Johann Jacob

Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Muhß Johann Jacob

Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Muhß Johann Gottlieb

Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff

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