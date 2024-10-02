Muhß (Baic) Rosina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1782
Муж: Muhß Johann Detloff
Рождение ребёнка
22.01.1784
Сын: Muhß Johann Joachim
Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Muhß Georg Friedrich
Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff
Рождение ребёнка
17.03.1804
Сын: Muhß Johann Jacob
Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Muhß Johann Jacob
Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Muhß Johann Gottlieb
Отец ребёнка: Muhß Johann Detloff