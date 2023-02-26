Косьма Григорьев
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиДо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.10.1797
Жена: Параскева Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1798
Сын: Филимон Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Никифорова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1801
Сын: Гавриил Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Никифорова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пётр Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Никифорова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Климент Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Никифорова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1837