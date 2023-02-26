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Косьма Григорьев

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

До 1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: ?

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1797

Жена: Параскева Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1798

Сын: Филимон Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Никифорова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1801

Сын: Гавриил Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Никифорова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Никифорова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Климент Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Никифорова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1837
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