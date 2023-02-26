Параскева Никифорова
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1768
Дата смерти14.06.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1797
Муж: Косьма Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1798
Сын: Филимон Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Григорьев
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1801
Сын: Гавриил Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Григорьев
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пётр Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Григорьев
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Климент Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Григорьев
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.06.1836
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.