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Параскева Никифорова

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

14.06.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1797

Муж: Косьма Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1798

Сын: Филимон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Григорьев

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1801

Сын: Гавриил Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Григорьев

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Григорьев

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Климент Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Григорьев

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.06.1836
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
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