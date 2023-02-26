Пётр Косьмин
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1809
Дата смерти09.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Косьма Григорьев
Мать: Параскева Никифорова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
18.07.1847
Жена: Елена Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
09.08.1848
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры