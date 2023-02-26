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Пётр Косьмин

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

09.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Косьма Григорьев

Мать: Параскева Никифорова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
18.07.1847

Жена: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
09.08.1848
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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