Лисицын Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лисицын Иван
Мать: Лисицына Анна
Рождение ребёнка
08.01.1921
Сын: Лисицын Иван
Мать ребёнка: Лисицына Elizabeth Ann
Павлодольская, Ставрапольский край
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Лисицын Владимир
Мать ребёнка: Лисицына Elizabeth Ann
Рождение ребёнка
03.08.1925
Сын: Лисицын Николай
Мать ребёнка: Лисицына Elizabeth Ann
Смерть
1967