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Лисицын Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лисицын Иван

Мать: Лисицына Анна

Рождение ребёнка
08.01.1921

Сын: Лисицын Иван

Мать ребёнка: Лисицына Elizabeth Ann

Павлодольская, Ставрапольский край
Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Лисицын Владимир

Мать ребёнка: Лисицына Elizabeth Ann

Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Лисицын Николай

Мать ребёнка: Лисицына Elizabeth Ann

Смерть
1967
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