Лисицын Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1925
Дата смерти30.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925
Отец: Лисицын Фёдор
Мать: Лисицына Elizabeth Ann
Рождение ребёнка
07.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисицына Галина
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисицына Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисицына Галина
Смерть
30.05.2006