Лисицын Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисицын Николай

Лисицын Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1925

Дата смерти

30.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925

Отец: Лисицын Фёдор

Мать: Лисицына Elizabeth Ann

Рождение ребёнка
07.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицына Галина

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицына Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Галина

Смерть
30.05.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close