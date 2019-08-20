Лисицын Иван
Место рожденияПавлодольская, Ставрапольский край
Дата рождения08.01.1921
Дата смерти20.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921
Отец: Лисицын Фёдор
Мать: Лисицына Elizabeth Ann
Павлодольская, Ставрапольский край
Рождение ребёнка
13.12.1943
Рождение ребёнка
27.08.1947
Мигдал, Израиль
Рождение ребёнка
01.02.1952
Haifa, Israel
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Измайлова Вера
Смерть
20.08.2019