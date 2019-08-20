Лисицын Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Иван

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Место рождения

Павлодольская, Ставрапольский край

Дата рождения

08.01.1921

Дата смерти

20.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921

Отец: Лисицын Фёдор

Мать: Лисицына Elizabeth Ann

Павлодольская, Ставрапольский край
Рождение ребёнка
13.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Вера

Рождение ребёнка
27.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Вера

Мигдал, Израиль
Рождение ребёнка
01.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Измайлова Вера

Haifa, Israel
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Измайлова Вера

Смерть
20.08.2019
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