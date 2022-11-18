Лисицына (Lishhan) Elizabeth Ann
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1901
Дата смерти?.08.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1901
Рождение ребёнка
08.01.1921
Отец ребёнка: Лисицын Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Лисицын Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Лисицын Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1925
Сын: Лисицын Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Лисицын Фёдор Иванович
Смерть
?.08.1978