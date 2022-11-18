Лисицына (Lishhan) Elizabeth Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Lishhan) Elizabeth Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1901

Дата смерти

?.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1901

Отец: Жулин Иван Юданович

Мать: Жулин (Дементьева) Анисья Осиповна

Рождение ребёнка
08.01.1921

Сын: Лисицын Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лисицын Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Лисицын Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Лисицын Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Лисицын Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Лисицын Фёдор Иванович

Смерть
?.08.1978

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