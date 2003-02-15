Красносельская (Жаворонкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1923
Дата смерти15.02.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1923
Рождение ребёнка
25.06.1946
Дочь: Некрасова Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович
Рождение ребёнка
13.08.1956
Дочь: Красносельская Галина Борисовна
Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович
Рождение ребёнка
11.12.?
Сын: Красносельский Николай Борисович
Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красносельская Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович
Смерть
15.02.2003