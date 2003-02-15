Красносельская (Жаворонкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельская (Жаворонкова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1923

Дата смерти

15.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1923

Отец: Жаворонков Александр Васильевич

Мать: Тараканова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.06.1946

Дочь: Некрасова Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович

Рождение ребёнка
13.08.1956

Дочь: Красносельская Галина Борисовна

Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович

Рождение ребёнка
11.12.?

Сын: Красносельский Николай Борисович

Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красносельская Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Красносельский Борис Павлович

Смерть
15.02.2003
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