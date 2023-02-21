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Красносельский Николай Борисович
Красносельский Николай Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.?
Пол
Мужской
Отец
Красносельский Борис Павлович
1924 г.р.
Мать
Красносельская (Жаворонкова) Мария Александровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
11.12.?
Отец:
Красносельский Борис Павлович
Мать:
Красносельская Мария Александровна
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