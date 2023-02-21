Красносельский Николай Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельский Николай Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.?

Отец: Красносельский Борис Павлович

Мать: Красносельская Мария Александровна

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