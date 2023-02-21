Красносельский Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельский Борис Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1924

Дата смерти

23.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924

Отец: Красносельский Павел Александрович

Мать: Дудой Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
25.06.1946

Дочь: Некрасова Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.08.1956

Дочь: Красносельская Галина Борисовна

Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна

Рождение ребёнка
11.12.?

Сын: Красносельский Николай Борисович

Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красносельская Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна

Смерть
23.04.1961
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