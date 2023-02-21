Красносельский Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1924
Дата смерти23.04.1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924
Рождение ребёнка
25.06.1946
Дочь: Некрасова Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна
Рождение ребёнка
13.08.1956
Дочь: Красносельская Галина Борисовна
Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.12.?
Сын: Красносельский Николай Борисович
Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красносельская Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Красносельская Мария Александровна
Смерть
23.04.1961