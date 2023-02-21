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Красносельская Галина Борисовна
Красносельская Галина Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.1956
Пол
Женский
Отец
Красносельский Борис Павлович
1924 г.р.
Мать
Красносельская (Жаворонкова) Мария Александровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
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ИБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1956
Отец:
Красносельский Борис Павлович
Мать:
Красносельская Мария Александровна
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