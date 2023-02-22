Архипова Евдокия Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Евдокия Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Груздева Матрена Фёдоровна

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Титов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Архипов (китаев)(тих(т)ов) Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Титов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Архипов Фёдор Титов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Фёдор Титов

Смерть
Неизвестно
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