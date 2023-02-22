Архипова Евдокия Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Груздева Матрена Фёдоровна
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Титов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Архипов (китаев)(тих(т)ов) Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Титов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Архипов Фёдор Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Фёдор Титов
Смерть
Неизвестно