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Архипов Фёдор Титов

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Архипов Тит

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Груздева Матрена Фёдоровна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Прохорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Архипов (китаев)(тих(т)ов) Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Прохорова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Евдокия Прохорова

Смерть
Неизвестно
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