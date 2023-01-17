Архипов Фёдор Титов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Архипов Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Груздева Матрена Фёдоровна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Архипов (китаев)(тих(т)ов) Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно