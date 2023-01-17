Алексеев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Александр Владимирович

Алексеев Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1821

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Алексеев Владимир Семёнович

Мать: Алексеева Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Алексеева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Четверикова Мария Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Rupert Elizaveta Aleksandrovna

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Мануфактур-советник, глава торгового дома "Владимир Алексеев"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Смерть
1882
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новоспасский монастырь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close