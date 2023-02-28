Алексеева (Москвина) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти?.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Дочь: Сапожникова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Дочь: Vera Vladimirovna
Отец ребёнка: ?
Дочь: Беклемишев Надежда Владимировна
Отец ребёнка: ?
Дочь: Беклемишева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Сын: Алексеев Симеон Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Сын: Alekseev Semen Vladimirovich
Отец ребёнка: ?
Дочь: Кисловский Анна Владимировна
Отец ребёнка: ?
Дочь: Якунчикова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Сын: Алексеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Сын: Alexeyev Sergey Vladimirovich
Отец ребёнка: ?
Дочь: Костомаров Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: ?
Дочь: Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович