Алексеева (Москвина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Москвина) Елизавета Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1803

Дата смерти

?.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1820

Муж: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1821

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сапожникова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Vera Vladimirovna

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Беклемишев Надежда Владимировна

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Беклемишева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексеев Симеон Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Сын: Alekseev Semen Vladimirovich

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кисловский Анна Владимировна

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Якунчикова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1836

Сын: Алексеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Alexeyev Sergey Vladimirovich

Отец ребёнка: ?

somewhere in, Russia
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Костомаров Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Семёнович

Смерть
?.01.1850
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