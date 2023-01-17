Алексеева (Бостанжогло) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Бостанжогло) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1829

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Бостанжогло Михаил Иванович

Мать: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Алексеев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Четверикова Мария Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Rupert Elizaveta Aleksandrovna

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Смерть
1908
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