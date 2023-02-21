Бостанжогло Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостанжогло Михаил Иванович

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Место рождения

Нежин

Дата рождения

1789

Дата смерти

06.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин
Бракосочетание
Около 1821

Жена: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

of Moskva, Moskva, Russia
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бостанжогло Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Matveev Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Russia
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бостанжогло Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Карпова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Алексеева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йорганда) Яковлевна

Смерть
06.07.1863
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