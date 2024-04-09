Волков Мартын Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Волков Никифор Ильич
Мать: Волков Домна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Волкова) Афимия Афимия/Евфимия Мартыновна
Мать ребёнка: Волкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Волков Гурий Гурий/Гурьян Мартынович
Мать ребёнка: Волкова Ефросинья Ивановна
Смерть
1812