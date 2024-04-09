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Волков Мартын Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Волков Никифор Ильич

Мать: Волков Домна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Волкова) Афимия Афимия/Евфимия Мартыновна

Мать ребёнка: Волкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Волков Гурий Гурий/Гурьян Мартынович

Мать ребёнка: Волкова Ефросинья Ивановна

Смерть
1812

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