Волков Никифор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Волков Домна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Волков Мартын Никифорович
Мать ребёнка: Волков Домна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Волкова) Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Волков Домна Егоровна