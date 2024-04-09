Волков Никифор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Никифор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Волков Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Волков Домна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Волков Мартын Никифорович

Мать ребёнка: Волков Домна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Волкова) Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Волков Домна Егоровна

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