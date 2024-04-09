Волков Домна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Домна Егоровна

Место рождения

Небылое, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Небылое, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Волков Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Волков Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Волков Мартын Никифорович

Отец ребёнка: Волков Никифор Ильич

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Волкова) Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Волков Никифор Ильич

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