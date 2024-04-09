Волков Домна Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Волков Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Волков Мартын Никифорович
Отец ребёнка: Волков Никифор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Волкова) Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Волков Никифор Ильич