Волкова Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Волкова) Афимия Афимия/Евфимия Мартыновна
Отец ребёнка: Волков Мартын Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Волков Гурий Гурий/Гурьян Мартынович
Отец ребёнка: Волков Мартын Никифорович