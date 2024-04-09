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Волкова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Волкова) Афимия Афимия/Евфимия Мартыновна

Отец ребёнка: Волков Мартын Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Волков Гурий Гурий/Гурьян Мартынович

Отец ребёнка: Волков Мартын Никифорович

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