Орлов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Степанович

Место рождения

Липино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

13.06.1835 ст.

Дата смерти

04.10.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1835 ст.

Отец: Орлов Степан Николаевич

Мать: Орлова Ксения Леонтьевна

Липино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Орлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1862 ст.

Сын: Орлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Мария Ивановна

Смерть
04.10.1873 ст.
Карамышево, Дмитровский, Московская область
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