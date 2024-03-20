Орлов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения13.06.1835 ст.
Дата смерти04.10.1873 ст.
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1835 ст.
Отец: Орлов Степан Николаевич
Мать: Орлова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1862 ст.
Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мария Ивановна
Смерть
04.10.1873 ст.