Орлова (Леонтьева) Ксения Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
07.10.1831 ст.
Поручитель по невесте: брат Петр Леонтьевич Поручители по жениху: брат Александр Николаевич Орлов и Федор Иванович Орлов
Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Орлов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1837 ст.
Дочь: Орлова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1843 ст.
Отец ребёнка: Орлов Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно