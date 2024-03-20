Орлова (Леонтьева) Ксения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Леонтьева) Ксения Леонтьевна

Место рождения

Маншино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маншино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
07.10.1831 ст.

Муж: Орлов Степан Николаевич

Липино, Дмитровский, Московская область
Поручитель по невесте: брат Петр Леонтьевич Поручители по жениху: брат Александр Николаевич Орлов и Федор Иванович Орлов
Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.

Сын: Орлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Орлов Степан Николаевич

Липино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1837 ст.

Дочь: Орлова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Николаевич

Липино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1843 ст.

Сын: Орлов Петр Степанович

Отец ребёнка: Орлов Степан Николаевич

Липино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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