Орлов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Иван Степанович
Мать: Орлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1892
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1896
Дочь: Орлова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Крестила: бабушка Мария Ивановна Орлова
Рождение ребёнка
12.10.1899
Сын: Орлов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1902
Дочь: Орлова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
27.07.1904
Дочь: Ледова Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1907
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Орлова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно