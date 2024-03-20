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Орлов Григорий Иванович

Место рождения

Карамышево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Иван Степанович

Мать: Орлова Мария Ивановна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1892

Сын: Орлов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1896

Дочь: Орлова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Крестила: бабушка Мария Ивановна Орлова
Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Орлов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1902

Дочь: Орлова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Дочь: Ледова Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Орлов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Орлова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ольга Михайловна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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