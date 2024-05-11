Сармакешев Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сармакешева Устинья Лукьяновна
Мать ребёнка: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1909
Сын: Сармакешев Семен Лукьянович
Мать ребёнка: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно