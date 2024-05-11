Сармакешев Лукьян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сармакешев Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сармакешева Устинья Лукьяновна

Мать ребёнка: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Рождение ребёнка
08.04.1909

Сын: Сармакешев Семен Лукьянович

Мать ребёнка: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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