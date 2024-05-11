Сармакешев Семен Лукьянович
Место рождения
Дата рождения08.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
Неизвестно