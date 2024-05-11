Сармакешев Семен Лукьянович 08.04.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сармакешев Семен Лукьянович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

08.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1909

Отец: Сармакешев Лукьян

Мать: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Сармакешева (Зелевинская) Раиза Соломоновна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
Неизвестно

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