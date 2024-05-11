Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сармакешева Устинья Лукьяновна
Отец ребёнка: Сармакешев Лукьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сармакешев Лукьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотницкий Федор
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Плотницкая (Плотницкая) Е... Федоровна
Отец ребёнка: Плотницкий Федор
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Рождение ребёнка
08.04.1909
Сын: Сармакешев Семен Лукьянович
Отец ребёнка: Сармакешев Лукьян
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
1942
Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Участок 28, координаты 55.771391, 37.549168. | Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москв... Показать все