Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Морозов Семен Никитич

Мать: Морозова (Черчопова) Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сармакешева Устинья Лукьяновна

Отец ребёнка: Сармакешев Лукьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сармакешев Лукьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотницкий Федор

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Плотницкая (Плотницкая) Е... Федоровна

Отец ребёнка: Плотницкий Федор

Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Рождение ребёнка
08.04.1909

Сын: Сармакешев Семен Лукьянович

Отец ребёнка: Сармакешев Лукьян

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
1942
Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Участок 28, координаты 55.771391, 37.549168. | Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москв... Показать все

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