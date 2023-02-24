Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1854

Отец: Дорогов Ларион Степанович

Мать: Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
02.02.1876

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
03.10.1881

Сын: Дорогов Петр Кириллович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Дорогов Георгий Кириллович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Дорогов Кр 1.01.1906 ? Кириллович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
21.04.1890

Сын: Дорогов Степан Кириллович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Макрина Кирилловна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Смерть
Неизвестно
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