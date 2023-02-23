Аксинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.?.1847

Муж: Дорогов Ларион Степанович

Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Дорогов Сергей Ларионович

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дорогов Абрам Ларионович

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович

Рождение ребёнка
09.06.1854

Сын: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович

Рождение ребёнка
Около ?.10.1857

Дочь: Фекла Ларионовна

Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович

Смерть
Неизвестно
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