Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1847
Рождение ребёнка
18.09.1848
Сын: Дорогов Сергей Ларионович
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
09.06.1854
Сын: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1857
Дочь: Фекла Ларионовна
Отец ребёнка: Дорогов Ларион Степанович
Смерть
Неизвестно