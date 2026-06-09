Дорогов Сергей Перес. В 1851 Г. Ларионович
мужской, родился 18.09.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАксинья Перес. В 1851 Г. Егоровна1825 г.р.
ОтецДорогов Степанов Ларион Перес. В 1851 Г. Степанович14.10.1827 г.р.
Супруги
Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна05.08.1849 г.р.
Дети
Дорогов Афанасий Сергеевич02.05.1875 г.р.
(Дорогова) Харистина Сергеевна27.09.1876 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.05.1875
Рождение ребёнка
27.09.1876
Дочь: (Дорогова) Харистина Сергеевна
Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 01.02.1881
Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна
Рождение ребёнка
30.12.1884 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1886 ст.
Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна
Рождение ребёнка
05.12.1889 ст.
Дочь: (Дорогова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно