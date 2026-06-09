Дорогов Сергей Перес. В 1851 Г. Ларионович 18.09.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Сергей Перес. В 1851 Г. Ларионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.09.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья Перес. В 1851 Г. Егоровна1825 г.р.
Отец
Дорогов Степанов Ларион Перес. В 1851 Г. Степанович14.10.1827 г.р.
Супруги
Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна05.08.1849 г.р.
Дети
Дорогов Афанасий Сергеевич02.05.1875 г.р.
(Дорогова) Харистина Сергеевна27.09.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1848

Отец: Дорогов Степанов Ларион Перес. В 1851 Г. Степанович

Мать: Аксинья Перес. В 1851 Г. Егоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переведен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Рождение ребёнка
02.05.1875

Сын: Дорогов Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Рождение ребёнка
27.09.1876

Дочь: (Дорогова) Харистина Сергеевна

Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 01.02.1881

Сын: Дорогов Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Рождение ребёнка
30.12.1884 ст.

Сын: Дорогов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Рождение ребёнка
16.12.1886 ст.

Сын: Дорогов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Рождение ребёнка
05.12.1889 ст.

Дочь: (Дорогова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Дорогова (Афонасьева) Мария Перес. В 1851 Г Ефремовна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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