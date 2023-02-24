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Дорогов ?? Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Дорогов Сергей Ларионович

Мать: Дорогова Мария Ефремовна

Рождение ребёнка
05.03.1901

Дочь: Ириада Семеновна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Бракосочетание
24.?.1901

Жена: Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Дорогов Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Зоя Семеновна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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