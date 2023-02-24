Дорогов ?? Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
05.03.1901
Дочь: Ириада Семеновна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Бракосочетание
24.?.1901
Жена: Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.07.1902
Сын: Дорогов Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно