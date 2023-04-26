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(Зенченко) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

25.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Зенченко ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.03.1901

Дочь: Ириада Семеновна

Отец ребёнка: Дорогов ?? Сергеевич

Бракосочетание
24.?.1901

Муж: Дорогов ?? Сергеевич

Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Дорогов Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Дорогов ?? Сергеевич

Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Дорогов ?? Сергеевич

Смерть
25.08.1905
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