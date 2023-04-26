(Зенченко) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти25.08.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Зенченко ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.03.1901
Дочь: Ириада Семеновна
Отец ребёнка: Дорогов ?? Сергеевич
Бракосочетание
24.?.1901
Муж: Дорогов ?? Сергеевич
Рождение ребёнка
07.07.1902
Сын: Дорогов Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Дорогов ?? Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Дорогов ?? Сергеевич
Смерть
25.08.1905