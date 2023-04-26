Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1876
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Рождение ребёнка
03.10.1881
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Дорогов Георгий Кириллович
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Дорогов Кр 1.01.1906 ? Кириллович
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Рождение ребёнка
21.04.1890
Сын: Дорогов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Макрина Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович
Смерть
Неизвестно