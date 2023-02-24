Дорогов Петр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1881
Бракосочетание
28.10.1901
Жена: Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Дорогов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Дорогов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
17.06.1908
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Давыдовна
Смерть
Неизвестно