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Дорогов Петр Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1881

Отец: Дорогов, Степанов Кирилл Ларионович

Мать: Пелагея Федоровна

Бракосочетание
28.10.1901

Жена: Ульяна Давыдовна

Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Дорогов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Давыдовна

Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Дорогов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Давыдовна

Рождение ребёнка
17.06.1908

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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