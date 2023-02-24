(Кузнецова) Ульяна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1901
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Дорогов Александр Петрович
Отец ребёнка: Дорогов Петр Кириллович
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Дорогов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Дорогов Петр Кириллович
Рождение ребёнка
17.06.1908
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Дорогов Петр Кириллович
Смерть
Неизвестно