(Кузнецова) Ульяна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Ульяна Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1901

Муж: Дорогов Петр Кириллович

Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Дорогов Александр Петрович

Отец ребёнка: Дорогов Петр Кириллович

Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Дорогов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Дорогов Петр Кириллович

Рождение ребёнка
17.06.1908

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Дорогов Петр Кириллович

Смерть
Неизвестно
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