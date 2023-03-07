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Зубков Аника Иванов

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Зубков Иван Леонтьев

Мать: Зубкова Неонила Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Мариамна Аникина

Мать ребёнка: Зубкова Аграфена Андреева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Зубков Харитон Аникин

Мать ребёнка: Зубкова Аграфена Андреева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Зубков Иван Аникин

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Зубков Гавриил Аникин

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Зубков Иван (мл) Аникин

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Аграфена Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1827
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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