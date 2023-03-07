Зубков Аника Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Зубков Иван Леонтьев
Мать: Зубкова Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Мариамна Аникина
Мать ребёнка: Зубкова Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Зубкова Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Зубков Иван Аникин
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827