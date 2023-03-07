Зубкова Аграфена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова Аграфена Андреева

Зубкова Аграфена Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Мариамна Аникина

Отец ребёнка: Зубков Аника Иванов

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Зубков Харитон Аникин

Отец ребёнка: Зубков Аника Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Аника Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close