Зубков Иван Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Зубков Леонтий Степанов
Мать: Зубкова Елена Юдина
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Зубков Егор Иванов
Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Зубков Аника Иванов
Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Неонила Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829