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Зубков Иван Леонтьев

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Зубков Леонтий Степанов

Мать: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Зубков Егор Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зубков Аника Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Зубков Василий Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Неонила Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Неонила Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния