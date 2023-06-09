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Зубков Леонтий Степанов

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Зубков Степан (Стефан) Софронов

Мать: Зубкова Анна Анкудинова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Зубков Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Зубков Егор Леонтьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Зубков Емельян Леонтьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Елена Юдина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния