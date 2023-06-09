Зубков Леонтий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев
Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Зубков Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Зубков Егор Леонтьев
Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Зубкова Елена Юдина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Елена Юдина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782