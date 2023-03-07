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Зубкова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Зубков Иван Аникин

Отец ребёнка: Зубков Аника Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Зубков Гавриил Аникин

Отец ребёнка: Зубков Аника Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Зубков Иван (мл) Аникин

Отец ребёнка: Зубков Аника Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Аника Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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