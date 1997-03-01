Вострякова (Шульгина) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострякова (Шульгина) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.?.1915

Дата смерти

?.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1915

Отец: Шульгин Сергей

Мать: не указана

Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1937

Дочь: Вострякова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Востряков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1946

Дочь: Вострякова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Востряков Николай Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востряков Николай Васильевич

Смерть
?.03.1997
Москва, город федерального значения Москва
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