Вострякова (Шульгина) Елизавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения18.?.1915
Дата смерти?.03.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
18.?.1915
Отец: Шульгин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1937
Дочь: Вострякова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Востряков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1946
Дочь: Вострякова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Востряков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1997