Шульгин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
109

Сын: Шульгин владимир Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шульгин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.?.1915

Дочь: Вострякова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шульгин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район, Московская область
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