Шульгин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
109
Сын: Шульгин владимир Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.1915
Дочь: Вострякова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шульгин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана