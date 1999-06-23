Востряков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1916
Дата смерти23.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916
Рождение ребёнка
01.10.1937
Дочь: Вострякова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Вострякова Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
19.07.1946
Дочь: Вострякова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Вострякова Елизавета Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1999