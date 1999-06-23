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Востряков Николай Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1916

Дата смерти

23.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1916

Отец: Востряков Василий Николаевич

Мать: Айвазова Ана Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1937

Дочь: Вострякова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Вострякова Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
19.07.1946

Дочь: Вострякова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Вострякова Елизавета Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострякова Елизавета Сергеевна

Смерть
23.06.1999
Москва, город федерального значения Москва
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