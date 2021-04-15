Марфа Астафьева Вычислено 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Астафьева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1803, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Между 1834 и 1849

Отец
Астафий ГригорьевВычислено 1780 г.р.
Мать
Степанида СпиридоноваОколо 1776 г.р.
Супруги
Суров Иван Титов08.02.1801 ст. г.р.
Дети
Евдоким ИвановВычислено 1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Астафий Григорьев

Мать: Степанида Спиридонова

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
С 1815
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1818

Муж: Суров Иван Титов

Это первый брак Ивана Титова Сурова. Второй был с Авдотьей Васильевой (год неизвестен).

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Титов

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Между 1834 и 1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.