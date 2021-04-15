Марфа Астафьева
женский, родилась Вычислено 1803, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Между 1834 и 1849
ОтецАстафий ГригорьевВычислено 1780 г.р.
МатьСтепанида СпиридоноваОколо 1776 г.р.
Супруги
Суров Иван Титов08.02.1801 ст. г.р.
Дети
Евдоким ИвановВычислено 1833 г.р.
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: Астафий Григорьев
Мать: Степанида Спиридонова
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1815
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1818
Муж: Суров Иван Титов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Титов
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1834 и 1849