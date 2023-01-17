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Марфа Астафьева

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Место рождения

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Между 1834 и 1849

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Муж

1801 г.р.

Дети

Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Астафий Григорьев

Мать: Степанида Спиридонова

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1815
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1818

Муж: Суров Иван Титов

Это первый брак Ивана Титова Сурова. Второй был с Авдотьей Васильевой (год неизвестен).
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Титов

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1834 и 1849
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