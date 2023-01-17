Марфа Астафьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиМежду 1834 и 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Астафий Григорьев
Мать: Степанида Спиридонова
Место жительства
С 1815
Бракосочетание
1818
Муж: Суров Иван Титов
Это первый брак Ивана Титова Сурова. Второй был с Авдотьей Васильевой (год неизвестен).
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Титов
Смерть
Между 1834 и 1849