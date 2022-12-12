Суров Иван Титов
Место рождения
Дата рождения08.02.1801 ст.
Дата смертиОколо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1801 ст.
Отец: Суров Тит Васильев
Мать: Ульяна Иванова
Бракосочетание
1818
Жена: Марфа Астафьева
Это первый брак Ивана Титова Сурова. Второй был с Авдотьей Васильевой (год неизвестен).
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Марфа Астафьева
Смерть
Около 1857