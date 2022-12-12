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Суров Иван Титов

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Место рождения

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.02.1801 ст.

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Жена

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1801 ст.

Отец: Суров Тит Васильев

Мать: Ульяна Иванова

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1818

Жена: Марфа Астафьева

Это первый брак Ивана Титова Сурова. Второй был с Авдотьей Васильевой (год неизвестен).
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Марфа Астафьева

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1857
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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