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Астафий Григорьев

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Место рождения

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1803 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Григорий Устинов

Мать: Арина Алексеева

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1791

Жена: не указана

Первый брак (1791) с Матроной Ивановой. Второй брак (год неизвестен) со Степанидой (1778 г.р.?).
Бракосочетание
До 1794

Жена: Степанида Спиридонова

Это 2-й брак Астафия Григорьева. Первый был в 1792 г. с Матроной Ивановой
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Марфа Астафьева

Мать ребёнка: Степанида Спиридонова

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1815
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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