Астафий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Григорий Устинов
Мать: Арина Алексеева
Бракосочетание
1791
Жена: не указана
Первый брак (1791) с Матроной Ивановой. Второй брак (год неизвестен) со Степанидой (1778 г.р.?).
Бракосочетание
До 1794
Жена: Степанида Спиридонова
Это 2-й брак Астафия Григорьева. Первый был в 1792 г. с Матроной Ивановой
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Марфа Астафьева
Мать ребёнка: Степанида Спиридонова
Место жительства
С 1815
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно